Vald klaarib kuhjunud prügitaotlusi

“Tööprotsessi oleme ümber korraldanud nii, et see oleks varasemast operatiivsem ehk et paikvaatlus toimuks võimalikult ruttu pärast jäätmeveost vabastamise taotluse valda jõudmist ning et kinnistute külastusi teeksid teenuskeskuste juhatajad, kes oma piirkonda kõige paremini tunnevad,” ütles vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm.

Holm nentis, et rohkem taotlusi esitatakse nendest piirkondadest, kus prügivedu on n-ö uus asi, ehkki paberil on see eksisteerinud juba aastaid. “Põhjuseid on erinevaid, aga peamine on, et vedajad on Saaremaa vallalt saanud varasemate valdadega võrreldes ülevaatlikumad andmed prügiveoga liitmist vajavate kinnistute kohta ja kliendid on vedajalt lepingud kätte saanud. Osa ilmselt esimest korda, millest ka suur avalduste tulv, sest prügiveoga liitmata kinnistuid tuli meile varasemast ajast pärandina üle mitu tuhat,” selgitas ta.