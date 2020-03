Lapsed vajavad täiskasvanute tuge ja selgitusi viiruse kohta

Head Saaremaa pered, lapsed ja lapsevanemad! Viimase ööpäeva jooksul on koroonaviirusega seotud olukord puudutanud mitmeid inimesi ja kodusid ning paljudel peredel on seetõttu hirm tekkinud.

On neid, kes on pidanud jääma koju tööd tegema, jälgima enda või lähedaste tervist või pidanud ennetavalt jagama omavahel pereringis ülesandeid. Näiteks, et kes aitab koju toiduaineid varuda, et vältida üleliigseid käike, või kes jääb koju valvama pere noorimaid.

Me kõik saame praegu tegutseda selleks, et viirusesse nakatumist ennetada ja selle levikut tõkestada.

Korraldusel, et kooliõpilased ja lasteaialapsed viibivad järgmised nädalad kodus, ongi see mõte, et mida vähem üksteisega praegu kokku puututakse, seda kindlam on, et nakkus ei levi.

Seetõttu on palve vanematele: palun jälgige, et laste kokkupuudet ka tõepoolest ei toimu ja teie oma käigud piirduksid samuti minimaalsete kontaktidega.

Teame vanematena ka seda, et lapsed võivad tunda muret, et kool on suletud või ei saa lävida sõpradega. Nad ei oska oma emotsioonidega toime tulla sarnaselt täiskasvanutega. Nad vajavad täiskasvanute tuge ja selgitusi. Võite lastele öelda, et kuigi nemad ei ole viiruse otsene riskigrupp, on suhtlemisest hoidumine – eakate ja haigete pereliikmetega eriti – praegu oluline.

Laps peab teadma, et me kõik koos kogu perekonnaga hoolitseme selle eest, et me ise ja meie tuttavad või naabrid ei nakatuks. Laps vajab kindlust ka juhul, kui keegi perest jääbki haigeks – siis asutakse oma pereliiget tohterdama nii nagu iga teise haiguse korral. Üksinda elavate eakate puhul on väga tähtis olla telefonikontaktis oma lähedaste ja perearstiga. Samuti tuleb praegu hoiduda lastelaste hoidmisest ja põetamisest.

Mure on mõistetav ja meil on erinevad viisid murega toimetulekuks. On neid, kes vajavad helistamist ja lähedase soojade-rahustavate sõnade kuulmist. Kindlasti leidub inimesi, kes vajavad aja mahavõtmist looduse või raamatute seltsis. Kahtlemata on ka neid, kes vajavad tegutsemist, olukordade etteplaneerimist, esmavajalike asjade varumist.

Kriisiolukordades on ärevusega toimetulekuks vaja infot toimuva kohta. Samas on oluline seda infot enda jaoks selekteerida, vastavalt oma vajadustele ja juba eelnevatele teadmistele. Saaremaa valla ja Kuressaare Haigla SA lehel on info viirustega toimetulekust ja tervishoiust viiruseohust lähtuvalt, kohalikud lehed kajastavad olukorda.

Oluline on järgida valla elanikele mõeldud infot ja soovitusi ning laste jaoks pigem infohulka vähendada. Kõiki uudiseid ei peaks vaatama lastega koos. Kui laps on mures, siis tuleb lasta tal oma emotsioon välja näidata, väljendist "Ära muretse!" ei ole üldjuhul kasu. Lastele, kes on eelkoolieas või ei oska veel mõista põhjuse-tagajärje seoseid (enne 12. eluaastat) ning kes vajavad enam turvalisust, võib öelda, et ükskõik mis juhtub, me saame hakkama, me oleme selles kriisis üksteise kõrval, elu läheb edasi!

Oluline on viia ennast kurssi vajaliku infoga ja järgida hügieeninõudeid, eelkõige pesta hoolikalt ja tihti käsi. Järgida mõistuspäraselt meedia vahendusel edastatud soovitusi. Planeerida pere tegutsemist ja tööjaotust, et vältida üleliigseid käike. Püüda jagada selgitusi ja eakohast infot noortele ja vanadele.

Kui tunnete muret ning vajate abi ja toetust, palun kirjutage Saaremaa laste ja perede tugikeskuse perenõustajatele ja psühholoogile. Vastame kõikidele pöördumistele.

Psühholoog Pirgit Põld , e-post: pirgit.pold@saare.ee

Meiega saab loomulikult ühendust võtta ka Facebookis.