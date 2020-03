Oumani juht kutsub ettevõtteid üles viiruse leviku tõkestamiseks uksi sulgema

“Sest see on täiesti kindel, et kui seda teeb vaid Ouman ja mõni veel, siis sellest ei ole mingit tolku,” kinnitas Keerbeg. “Puht inimlikult võiks kõik inimesed korraks sellele olukorrale tõsiselt mõelda. Nädal-kaks uste sulgemist ei tapa kedagi ära. Selge on see, et teistmoodi ei ole seda viiruse levikut piirata enam võimalik.”