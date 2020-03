FC Kuressaare treeningud jätkuvad individuaalset

FC Kuressaare peatreener Roman Kožuhhovski on esindusmeeskonna mängijatele koostanud treeninguteks individuaalse programmi, mille järgi mehed peavad lähinädalatel toimetama. Kõige olulisem eesmärk on aga jääda terveks ja vältida nakatumist. Sama on ka duubelmeeskonnaga. Treener Jan Važinski ütles, et edasi minnakse päev korraga. "Juba neljapäeval jätsime trenni ära," ütles ta. "Kindlasti tuleb nüüd kaks nädalat meestel neli korda nädalas üksi trenni teha, aga plaanid paneme kindlalt paika."

Noortetööjuht Mario Pruul ütles, et konkreetsed tegevused pannakse paika esmaspäeval ja siis jagatakse ka täpsemat infot. "Aga kui vaja siis anname lapsele klubi poolt palli, et saab kodus harjutada. Kindlasti ei tohi aga moodustada suuremaid punte ja gruppe," märkis ta. Samuti ütles Jüri Ratas, et kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine erakorralisi meetmeid. "Rahvatervise kõrval on eelkõige oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine," lausus peaminister.