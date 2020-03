Tehased käituvad nakatunud töötajate puhul erinevalt

Kuna tõenäoliselt on nakatunuid ikkagi rohkem, kui praeguseks teada, siis muul moel seda viiruse levikut takistada ei ole võimalik,” põhjendas tööstuse juht Erik Keerberg, kutsudes üles ka teisi tehaseid Saaremaal nende eeskuju järgima.

Ta märkis, et mõningad positsioonid neil veel töötavad, aga tootmist kui sellist esmaspäevast alates enam ei toimu. “Sest see on täiesti kindel, et kui seda teeb vaid Ouman ja mõni veel, siis sellest ei ole mingit tolku,” kinnitas Keerbeg. “Puht inimlikult võiks kõik inimesed korraks sellele olukorrale tõsiselt mõelda. Nädal-kaks uste sulgemist ei tapa kedagi ära. Selge on see, et teistmoodi ei ole seda viiruse levikut piirata enam võimalik.”

Ouman Estonia ühel töötajal diagnoositi kolmapäeval koroona. Nakatunud töötajal oli kokkupuude ka teiste töötajatega. Alates kolmapäevast on töötaja viibinud kodusel ravil.

Saarte Hääle toimetusse jõudis ka kiri, mille läkitas kummidetailide tööstuse Merinvest juhtkond oma töötajaskonnale. Seal nenditi, et koroonaviirus on tuvastatud nende ühel töötajal ning tema on pandud 14-päevasesse karantiini.

Samuti on karantiinis töötajad, kes temaga kokku puutusid. Teised töötajad peaks aga tööpostil jätkama ning hoiduma üksteisest 1,5 meetri kaugusele. Saarte Hääl küsis olukorra kohta kommentaari ka Merinvesti juhatuse liikmelt Aivar Rannalt, kuid eile õhtuks ta vastata ei jõudnud.

Kohalikud toiduainetööstused kogunesid pühapäeval valla kriisikomisjoniga nõupidamisele ning nende sõnum oli, et endast antakse kõik, et tootmist jätkata.