Saaremaa õmblejad asusid tuhinaga maske õmblema

MoonStar OÜ juhataja Tiia Tammsalu tõdes, et päris spetsiifiline maskide jaoks vajalik kangas on neil küll seni saamata, kuid neil õnnestus hankida siiski tänu ühele heale koostööpartnerile antibakteriaalset kangast, millest teisipäeval alustati maskide õmblemist.

Kuressaares valmivad maskid lähevad näiteks toiduainetööstuste töötajatele. “Need on köhimis- ja aevastuskindlad ja neid me teeme tõesti ise,” rääkis Tammsalu.

Ühes koostööpartneriga õnnestus neil tellida Hiinast Saaremaale lisaks 100 000 ühekordset maski. See polnud lihtne, sest Hiinas on samamoodi ühekordsetele maskidele praegu pikad järjekorrad, kuna pea terve maailm tellib neid justnimelt sealt. Ometi see õnnestus.

“Oleme sealjuures n-ö kulleriks ja esialgseks maksjaks. Saame Hiinast maskid ja need jõuavad lennukiga üsna kiiresti kohale, ilmselt nädala lõpuks,” rääkis Tammsalu. “See on selline positiivsem uudis praegu.”

Hiinast tulevad maskid on meditsiinilised ja ühekordseks kasutamiseks ehk vahetada tuleb neid iga kolme tunni tagant. “Täpselt need, mida inimesed vajavad ja neist on praegu väga suur põud Saaremaal,” kinnitas Tiia Tammsalu.

Mis puutub kohapeal õmmeldavaid maske, siis Tammsalu sõnul on neil võimalik neid teha ka müügiks, kui kellelgi soovi on. „Üldjuhul on maskid, mis baktereid kinni hoiavad polübropüleenist, mis sisuliselt on nagu kile. Seda tehakse sulatamise ja hästi suurel kiirusel puhumise meetodil,“ kirjeldas ta. „Neil 100 000 maskil, mis tellisime, on keskmine kiht just selline,“ tähendas ta.

MoonStar ise õmbleb maske praegu aga antibakteriaalsest kangast. Tegemist on taolise kangaga, millest on tehtud nt haiglates olevad tekikotid ja padapüürid. „See kaetakse omakorda mikrofiiberkangaga, mis ei ima vett ja ei lase samamoodi viirust läbi n-ö,“ selgitas Tammsalu.