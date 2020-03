Tormi Niits tahab end mängida korvpallikoondisesse

"See on plaan number 1 ja sealt edasi välismaale," avalikustas Tormi Niits oma eesmärgi. "Mul on kodus äratuskell nimega Koondis. Kui ma hommikul ärkan ja õhtul magama lähen, siis ma seda sihti ka pidevalt näen. Ei oska öelda, kas ma koondise treeneritele ka oma tänavuse mänguga silma jäin, kuid annan endale aru, et päris pikk tee on veel minna."