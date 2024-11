FC Kuressaare tunnustas 2024. hooaja parimaid

FC Kuressaare juhatuse liige Mario Pruul ütles avakõnes, et kui vaadata hooajale tagasi, siis eriti noorte poole pealt oli tugevust märgata. “Eelmine aasta sai tehtud noortetöö reform, mis on väga hästi õnnestunud. Mitte kellegile ei ole midagi ette heita. Eesmärgid, mis aasta alguses sai seatud, said kõik täidetud. Siiralt hea meel on tõdeda, et organisatsioonina suudame tuult tiibadesse puhuda nii mängijatele, kui teistele innukatele töötajatele.”

Mario Pruul avaldas ka sügavat tänu Sander Viirale, kes lõpetas U21 meeskonna peatreeneri selle hooajaga. „See ei ole lõplik hüvastijätt, vaid oled liikumas pikemale väljateenitud puhkusele. Pisike meene klubi poolt aitab alati leida tee tagasi siia kuhu sa tegelikult kuulud,“ sõnas Pruul.

Sander Viira võttis enda 25 aastat kestnud jalgpalli teekonna kokku ja avaldas tänu Priit Penu ja Jan Važinskile, kes jalgpalli seemne temasse istutasid. “Nautisin igat koos veedetud aega sõpradega ja arvan, et jalgpallist saadud sõbrad on kõige suurem kingitus olnud. On olnud äge teekond, praeguseks olen jõudnud vahepeatusesse ja vaatame mida tulevik toob. Kindlasti näeme üksteist veel tihti.”

Lõpusõnad ütles FC Kuressaare kogukonnajuht Martin Tammel, kes tänas kõiki vabatahtlike ning toetajaid ning sõnas, et kui meedias räägitakse FC Kuressaare väikestest publikunumbritest, siis sel hooajal oli piletimüük Premium liigas kõigi aegade parim.