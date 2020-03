Politseinädal ⟩ Bussis joonud mees kaebas politseile

Politsei selgitas juhtunu asjaolusid ja ilmnes, et bussijuht palus mehel sõidukist lahkuda, sest ta tarvitas seal alkoholi. Politsei toimetas mehe koju ja vestles temaga.

"Selgitasime mehele, et ühistransport on avalik koht ja alkoholi tarvitamine ühistranspordis on keelatud," teatas Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.