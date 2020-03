Saaremaal võttis end täna töötuna arvele 13 inimest

Osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik ütles, et tänase seisuga on Saaremaa osakonnas arvel 802 inimest, seal hulgas täna on arvele tulnud 13 inimest. „Tänasel päeval on teada andnud ka üks ettevõte koondamisest/koondamise plaanist,“ tõdes Reimaa-Lepik.