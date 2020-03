90 päeva kooli lõpetamiseni ehk usk ja distsipliin viivad võidule

Kui mult küsiti, mis mõtted minul peas on selles keerulises olukorras, siis esimene asi, mis mul pähe torkas, oli mure. Mure, mis saab mu sõpradest ja perest, eksamitest, kooli lõpetamisest, mu tulevikust. Käesolev aasta on minu elus niigi väga tähtis. Pandeemia aga on teinud selle mitte ainult mulle, vaid kindlasti teistelegi mu eakaaslastele kordades raskemaks. Samas tunnen sisimas, et kõik saab korda ja koroonakriis ei ole kaugeltki maailma lõpp, isegi kui hetkel nii tunduda võib.

Olen pingsalt jälginud nii Eesti kui ka välismaa uudiseid ja üritanud enda jaoks ümber lükata valeinfot. Eraldi olen püüdnud end kursis hoida sellega, mida räägib nakkushaiguste ekspert Dr Michael Osterholm. Tema on üks teadlastest, kes aktiivselt informeerib inimesi ka tuleviku koha pealt ning märgib ära, mis on tõestatud ja mis pole.

Sel segasel ajal on ülimalt tähtis, et hoiaksime end olukorraga kursis, samas ei usaldaks iga allikat, kust teavet kogume. Praegu on maailmas suur osa inimesi hirmul ja segaduses. See muudab nad kergeusklikuks ja naiivseks, pannes neid tihti valeinformatsiooni levitama.

Inimesed alahindavad ohtu

Tõsiasi on see, et võitlus selle viiruse vastu ei ole paari päeva või isegi paari nädala küsimus. Dr Osterholmi sõnul on olemasoleva info ja uuringute põhjal on alust arvata, et kriisiolukord võib kesta sügiseni. Vaadates, et Hiina on koroonaviiruse küüsis juba ligi neli kuud, sealsed inimesed viibivad siiani karantiinis ja võitlevad viiruse leviku vastu, siis ma ei kahtle dr Osterholmi prognoosis.

Osas artiklites räägitakse, et Hiinas on viirus vaibunud ja uusi haigusjuhtusid ei lisandu, kuid see ei tähenda veel, et võitlus on lõppenud. Kui kõik inimesed seal nüüd oma normaalse elu juurde naaseksid, oleksime paari nädalaga alguses tagasi. Siiski annavad edusammud lootust.

Üks praeguseid suuri probleeme on see, et inimesed ei mõista selle viiruse ohtlikkust ja kahtlevad viisides, kuidas riigid olukorda lahendavad. Olen näinud inimesi võrdlemas koroonaviirust gripiga, tuues välja, et Ameerikas sureb igal aastal keskmiselt 60 000 inimest gripi tagajärjel. Et kuidas koroonaviirus siis hullem on.

"Iseseisvalt õppides on mul keeruline end motiveerida. Väga raske on lahendada kõigi ainete ülesandeid iseseisvalt."

Me peame aru saama, et tegemist ei ole gripiga. Jah, praegu õnneks ei ole koroonaviiruse põhjustatud surmajuhtumite arv veel väga kõrge, aga see haigus on kordades nakkavam. Kui elaksime edasi oma tavapärast elu, jõuaks viirus ajapikku paratamatult kõigini maailmas ja surnute arv ulatuks kümnetesse miljonitesse. Isegi praeguste meetmete korral prognoositakse, et maailmas võib pandeemia lõpuks olla surnuid sadades tuhandetes.