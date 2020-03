Vallavõim plaanib koju jäänud töötajaid sundtööle saata

Kuna vallavalitsus küsimustele ei vastanud, küsis toimetus need uuesti ja eile pärastlõunal saatis abivallavanem Marili Niits täiendava selgituse.

Marili Niits: kaardistasime valmisolekut Arvestades, et hooldekodudes on praeguses kriisiolukorras raskusi personaliga, pöördusime vallavalitsuse süsteemis töötavate inimeste poole, et kaardistada, kes on valmis hooldekodudesse appi minema. Hooldekodude esimene eesmärk on küll hakkama saada oma jõududega, kui aga siiski on abikäsi vaja, siis oleme seda pakkunud. Ja reaalselt on ka valla süsteemis töötavad inimesed hooldekodus abis käinud.

TÖÖINSPEKTSIOON: Lepinguväliseid kohustusi ei saa peale sundida Tööandja ja töötaja on omavahel seotud läbi töölepingu, kus on konkreetselt paika pandud nii tööandja kui ka töötaja õigused ja kohustused. Töötaja kohustus on teha töölepingus kokkulepitud tingimustel tööd, mille eest tööandja maksab töötasu. Seega ei saa tööandja sundida töötajaid tegema selliseid ülesandeid, milles pooled ei ole omavahel kokku leppinud. Töölepingu tingimusi saab muuta üksnes kokkuleppel, sh saab ka tööülesandeid lisada kokkuleppel. See tähendab, et kui töötaja ei ole nõus lisaülesandeid vastu võtma, siis tööandja ei saa temalt seda ka nõuda. Kui töötajad on nõus lisaülesandeid vastu võtma, tuleb see pooltel omavahel läbi arutada ja sõlmida konkreetsed kokkulepped – sh täpsed tööülesanded, töö tegemise koht, kas töötajale makstakse lisatasu jne. Enne töötajate teisele tööle saatmist peab tööandja kindlaks tegema, et see on ohutu nii töö tegijale (puuduvad vastunäidustused (nt tervislikud) uue töö tegemiseks) kui ka klientidele. Lisaks peab tööandja korraldama töötajatele ka vastava juhendamise ja väljaõppe, töötaja osaks uut tööd endale ja teistele ohutul moel teha. Rõhutame, et töösuhtes peavad pooled teineteise suhtes käituma lojaalselt. Kohustusi tuleb täita vastavalt lepingule ja seadustele, lähtudes heast usust ja mõistlikkuse põhimõttest ning võttes arvesse tavasid ja praktikat. Heas usus käitumisena on nimetatud ausust, lojaalsust, õiglust, koostööd, teise poole huvidega arvestamist. Seega peab tööandja suhtlema töötajatega mõistlikult ja avatult ning tegema ettepaneku töölepingu muutmiseks. Kui kokkulepet ei saavutata, ei ole tööandjal võimalik töötajatele taolisi kohustusi peale panna. Greete KaarTööinspektsiooni nõustamisjurist