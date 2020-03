Kaubaaidas startis toidukauba e-müük

Ehkki ka kauba kojuvedu on kavas ühel hetkel rakendada ja seda vähemalt Kuressaare piires, saab esialgu oma kokku pandud ja kinni makstud toidukoti kätte, kui sõita autoga Kaubaaida juurde, helistada seal ette antud telefonil, et teenindaja teaks tellitud kauba välja auto juurde tuua.

Umbes 1200 toodet

Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov rääkis, et tellimuskeskkond on tehtud Kaubaaida tootevaliku baasil ning inimesel on seal hetkel valida ca 1200 toote vahel. “Praegu oleme kehtestanud ostukorvi minimaalseks hinnaks 25 eurot,” märkis Koov. Reaalselt võib ostukorvi maksumus tasumise hetkel osutuda siiski väiksemaks, eriti siis kui tellitakse kaalukaupa, sest tasumine toimub reaalset kliendile pakendatud kaubakogust arvestades.