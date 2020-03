Koroonaajastu beebid sünnivad keeldudest hoolimata

20. märtsil Kuressaare haiglas oma teise lapse sünnitanud Katrin rääkis, et ootamatult lahvatanud koroonapaanika teda alguses küll kaasa ei haaranud. Kui päevakorda kerkis võimalus, et Saaremaa pannakse lukku, oli hetkeks mure ja küsimus, mis saab pereisast, kes pidanuks üle väina tööle suunduma.

“Aga õnneks lahendes see olukord, ta ei pidanudki tööle minema ning saime Saaremaale jääda,” sõnas Katrin. Tema lapse sünnitähtajaks oli määratud 14. märts, ent beebi ei ilmutanud siis veel vähimaidki märke soovist siia ilma sündida. “Oleks laps 14. märtsil sündinud, poleks veel mingit muret olnud, siis hakkas alles kogu koroonapaanika hoogu koguma.”

Mida vähem rahvast, seda väiksem risk

Väike stress ja mure oli teist last ootaval emal ikkagi, eriti mõeldes sellele, mismoodi kõik lõpuks välja kujuneb, sest juba liikusid jutud sellest, et mandril ei lubata isasid ja tugiisikuid sünnituse juurde. “Veidi kartsin, et siin tehakse sama reegel, kuid samas rahustasin beebigrupis mandril elavaid rasedaid, et laps tuleb nagunii, tugiisikuga või mitte. Pigem tuli aru saada, et see on mõistlik otsus, sest mida vähem inimesi, seda väiksem risk viiruse levikuks.”

Veel 20. märtsi hommikul käis Katrin Kuressaare haiglas kontrollis ja öeldi, et mine tee üks pikk jalutuskäik. Äkki paneb see asjad kiiremini liikuma. Sel ajal vanematekodus Atlas resideerunud Katrin läkski viie kilomeetri pikkusele rännakule ning tundis, et kõht hakkab vaikselt toonusesse kiskuma. Koju tagasi jõudes kogusid toonused hoogu.

“Meil on linna kolmveerand tundi sõitu. Helistasime sünnitusosakonda, et küsida, kas nüüd oleks mõistlik liikuma hakata. Tundus pisut uskumatu, et just seesama hommik polnud mitte mingit märkigi sünnitegevuse algusest ning nüüd hakkas kõht krambitama. Öeldi, et oodake 20 minutit, siis helistage uuesti. Teise kõne ajal sai selgeks, et nüüd on aeg minna,” meenutas Katrin, kel olid haiglasse jõudes tuhud juba alla nelja minutiliste vahedega.

“Läksin üksinda sisse. Mõtlesin, et järsku ongi valehäire ja saadetakse tagasi. Või siis öeldakse, et ikkagi ei lubata isasid juurde. Kui luba anti ning praktiliselt kohe sünnitustuppa saadeti, helistasin abikaasale, kes siis autost kottidega joostes kohale tuli,” rääkis Katrin, kelle sõnul kulges edasi kõik uskumatult kiirelt. Kell 18 jõudis pere haiglasse ning 19.54 olid neist saanud kahe lapse vanemad. Osakonda jõudes toodi mõlemale igaks juhuks ka maskid, mis tuli näo ette panna.