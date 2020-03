Saaremaa Valsi juhataja: inimesi luku taha panna ei saa

Esimene koroonapositiivse inimese surm, pealgi veel hooldekodus, on paraku eriline sündmus. Südamekodus tuvastatud koroonajuhtumid tõid Saaremaa hooldekodudesse laustestimise. Saaremaa Valsis tehti seda reedel, tulemused laekusid laupäeva õhtul ja kolm testitut osutusid positiivseks. Üks neist, 90-aastane meesterahvas, suri paraku öösel vastu pühapäeva. „Tal oli juba eelnevalt halb olla, kuid ei saa väita, et haigustunnused oleks olnud viirusele iseloomulikud,“ ütles Heli Kaer.

Kahest teisest positiivsest üks oli väga aktiivne, liikus, toimetas. „Kes ja kustpidi viiruse sai, on väga keeruline öelda. Aktiivsus, kasvõi korraks mõnda teise tuppa sisse astumine, võib paraku põhjustada nakatumise,“ rääkis Kaer, kelle sõnul toimetatakse viirusekandjad hooldekodust minema.

Kindlasti pole Kaera sõnul küsimus selles, et hooldekodus ei peeta liikumispiirangust kinni. „Me jälgime, et kliendid ei liiguks üheaegselt ja et ei tekiks grupikogunemisi. Aga öelda, et kõik tuleks tuppa luku taha panna, see ei ole võimalik, see ei ole inimlik, seda ei tohi teha. Piiranguid saab seada ikkagi mõistlikkuse piirides,“ lausus ta.

Hooldekodu klientide meeleolude kohta ütles juhataja, et neil on mõistmine, et midagi on toimumas, kuid pole lõplikku arusaama, mis see täpsemalt on. Aga ärevuse foon on hästi kõrge. Ärevust tekitavat infot tuleb igalt poolt. Meedia vahendusel tuletatakse eakatele ju kogu aeg meelde, et nad on surelikud. „Praegu rõhutatakse just vanemaealistele, et ära liigu, ära hinga, ära käi, muidu sured kohe maha. Seda kuidagi nii väga võimendatakse,“ sõnas Kaer.

Hooldekodu personal tuleb praeguse stressiolukorraga toime erinevalt. Kes võtab kõike rahulikult, nagu osa elust, millega tuleb lihtsalt hakkama saada. Kellel on aga paanikanupp põhjas. Mõnel läheb nupp põhja vahetevahel.