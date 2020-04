Sinilillekampaania toetab ka Kuressaare haiglat

ANNAME AU!

Kampaania kestab 1. aprillist kuni 30. aprillini. Antud perioodil saab Sinilillesümboolikat soetada ja seeläbi annetust teha mitmetes müügipunktides, sealhulgas kontaktivabalt Sinilill endale Selveri või Coopi toidupoe kulleriga koju tellides. Koostöös Itella Smartpostiga saab kampaaniatooteid soetada tellides toote otse postiautomaati www.annameau.eekodulehelt. Hädavajadusel toidupoode külastades on võimalik Sinilill ka oma ostukorvi lisada Selveris, Coopis, R-kioskites ja Stockmannis.

Seitsmendat aastat peetava Sinilillekampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles kandma Sinilille märki Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste toetamiseks.

Veterane on meie seas üle 3000, kes on osalenud erinevatel rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel mitmel pool maailmas. Veteranide sümboliks on Sinilill, millega saab igaüks näidata, et väärtustame nende panust meie ühise julgeoleku heaks.

Iga Sinilille märk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö.