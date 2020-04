Ainsat bussiühendust mandriga hoiab elus Lux Expressi Tallinna liin

"Liiklus on katkenud ja elu seisab. Kuni nähtamatu vaenlane on alistatud," tõdes OÜ Kuressaare Bussijaam juhatuse liige Aare Lehtsi. Ta märkis, et ainsat tegutsevat kaugliini saavad reisjana kasutada vaid need, kellel on kehtestatud liikumispiirangute järgi selleks õigus. "Olen kuulnud, et inimesi on välja tõstetud kah," lisas ta.