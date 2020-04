Piimatööstus investeeris uude pakkeliini pool miljonit eurot

„Esimene toode uuelt liinilt on MO Saaremaa Öko mahetäispiim 4,0–4,4% rasvasisaldusega. Varem oli see pakendatud plastkanistrisse, kuid nüüd on saadaval poole- ja üheliitrises keskkonnasäästlikus Elopakis,” rääkis tööstuse juht Valdis Noppel.

Uus pakend on esimene omataoline Eestis, see on valmistatud ainult taaskasutatavast materjalist. Pakendi ja korgi plastiku valmistamiseks on kasutatud Soome mändide puidujääkidest valmistatud õli. Pealegi on pakend süsinikuneutraalne.