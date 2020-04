Saaremaa ettevõtjad kutsuvad üles eelistama eestimaist

Täna räägivad paljud riigid toidu julgeolekust. Eelnevad kriisid on Eestis nii mõnegi sektori viinud olukorda, kus ei suudeta enam iseennast ära varustada, samas kui viiruse levik on sulgenud riigipiirid ja kaubandus endisel moel enam ei toimi. Vaid oma kodumaine põllumajandus ja toidutööstus suudavad tagada, et meie laual on iga päev puhas ja väärtuslik Eesti toit!