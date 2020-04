Klassikatäht Siret Sui õpetab kodusaarel flöödimängu ning rüüpab kasemahla

Praegu interneti vahendusel algajaid Orissaare muusikakooli õpilasi juhendav Siret tunnistab, et paneb enda e-õpetajana omamoodi proovile. Suue osa algajate pilliõppest moodustab teooria, mida saab videokanali kaudu takistusteta õpetada. Kuid teooria praktikasse viimine, eelkõige näpunäidete jagamine õige kõla ja tooni saavutamisel võtab aega ja nõuab kannatlikkust. Siin on tihtipeale suureks takistuseks just videoühenduse vilets või kõikuv kvaliteet.

„Sageli on flöödiõppe puhul probleem kas hingamises või huulte ja huuliku vahelises nurgas ning halvema helikvaliteedi puhul on juhendamine palju keerulisem. Raske on õpetada algajaid, kellel tekivad pidevalt hooletusvead, mille parandamine otsekontakti puudumise tõttu on konarlik,“ rääkis Siret. Vilunumate mängijate jaoks pole e-õpe suur murekoht, kuid Siret leiab, et vahetu kontakt on asendamatu. „Sellegipoolest lähenen asjale loominguliselt ja annan endast parima!“ kinnitas ta.