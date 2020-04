GOOGLE ⟩ Saarlased on liikumist 80% tagasi tõmmanud

Infot kogutakse nutiseadmete kasutajate kohta, kui nende seadmes on sisse lülitatud asukohajälgimine. Neil andmetel tuginedes avas Google koroonakriisi lehekülje, kus liikumised riikide ja piirkondade kaupa. Viimased andmed pärinevad 28.märtsist ning sealt lähtub, et saarlased on oma vaba-aja liikumist vähendanud 80% võrreldes keskmisega. Poes ja apteegis käimine on vähenenud 40%, töölkäimine 57%. Liikumine transpordisõlmedesse ehk saarlaste puhul suure tõenäosusega Kuivastusse on vähenenud samuti 80%. Arvestades, et päras andmete kogumise kuupäeva on piirangud veelgi karmistunud, võivad ka numbrid olla veelgi suuremad.