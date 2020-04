Võimlemisklubi Pärl treenerid ei visanud eriolukorras kurikat nurka ja hakkasid kolm korda nädalas klubiliikmetele online-treeninguid andma.

Korraga koguneb kodudes arvuti ette treeneri juhendamisel spagaate ja muid kohati kondiväänajatele sarnaseid vigureid tegema rohkem kui 50 noort võimlejat.

Pärli võimlejad pidid koroona-aja esimesel nädalavahetusel sõitma kevadlaagrisse. Kuid juhtus hoopis nii, et tuli jääda koju ja üheskoos ei saa nad veel arvatavasti üsna pikka aega treenida. Võimlejatel on pidev treenimine ja venitamine üsna kriitilise tähtsusega: kuu aega pausi ja neiud on kui puunukud.

Treenerid Kadri Rõõm ja Marjana Tõnisson reageerisid kiiresti: kolm korda nädalas online videotreeningud, lisaks kaks korda nädalas iseseisvad harjutused, mida treener enne videos ette näitab.

Esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kella kolmest astub treener oma kodus kaamera ette ja tund aega harjutusi algab. Teisele poole ekraani kogunevad kodudes tüdrukud Rõõmusädemete, Sirelihaldjate, Särasilmade ja Roosinuppude rühmadest. Nii nagu trennis ikka: õiged riided seljas, varvassussid jalas ja veepudel kõrval. Mis siis, et vahel väiksem õde või vend tahab hoopis mängida või kass arvab heaks võimlemismatile pikutama tulla.

Kuigi treener Kadri tunnistab, et ise nad ei suuda enam kõiki harjutusi ette näidata ja tuleb paluda ka vanemate õpilaste abi, siis tüdrukutel on tegelikult tükk tegemist treeneriga samas rütmis püsida.

VK Pärli treener Marjana Tõnisson FOTO: Erakogu

Tüdrukute jaoks oli alguses ehmatav see, kui treener äkki keset harjutamist kellegi nime mainis ja teda hoogustas, justkui näeks ta otse noorte võimlejate kodudesse.

Emad räägivad, et kui kellegi nimi kõlab, läheb hüütul kohe selg sirgemaks ja pöid sirutub veelgi korralikumalt. Väiksemad treenijad muidugi usuvad tõsimeeli, et treener näeb nende tubadesse. Kõik kõige pisemad piigad ei saagi online trennist ka osa võtta, sest päevauni tahab magamist. Siis tehakse pärast harjutused järgi.

Pluss on see, et treeningsaali minek võtab vähem aega ja saali korraga 50 last naljalt ei pane,” naerab Marjana online tundide heade külgede üle

Vahel kutsutakse emmed-issid ka diivani pealt ära ja võetakse kampa lastega koos harjutusi tegema. Kadri kiidab lapsevanemaid, kes treeningute õnnestumisele kaasa aitavad.

Pärast kolmandat nädalat treeninguid arvab Marjana, et tema meelest läheb aina paremini. Kodus on lapsed pidanud olema juba päris pikalt ja trenn toob igapäevaellu vaheldust. Teisalt on hakanud tekkima rutiin ja teistmoodi treeningute harjumus.

Emad räägivad Kodustes tingimustes trenni ja koolitööde toimima panemine ei olnud algul lihtne. Oli solvumist ja pisaraid. Nüüd asi toimib. ---- Koolitööd lähevad nüüd hoopis kiiremini, kui on teada, et trenniks peavad need valmis olema. ---- Juba enne kolme mindi arvuti taha ootama, et millal trenn hakkab ---- Kogu pere ülejäänud tegevused sätitakse selle järgi, millal on trenn ja see on kindlasti päeva kõrghetk. ---- Varakult sätitakse vahendid ja joogipudel valmis, pannakse selga trenniriided ja tehakse pähe krunn. ---- Hommikul varakult äratus, esmalt koolitööde tegemine, seejärel kaks korda nädalas klaveritunnid telefoni teel ning siis juba trenniootus. ---- Teeme hoolega kaasa, isegi tüdruku 18 aastane vend venitab end iga päev. Praegu on spagaadist veel 15 cm puudu. ---- Nagu kõikide muude asjadega koroona – ajal pole meie pere mitte kunagi nii palju koos võimelnud, kui nüüd. ---- Meil on nii, et mehed saadetakse õue jalkat mängima ja naised hakkavad koos painutama ja venitama.

Saalitrennid on Marjana sõnul kindlasti edukamad. Kasvõi seetõttu, et kodune ruum on piiratud. Hüppenööriga hüpped saab ära teha, aga pallide ja kurikate viskamine on keerulisem. „Tuleb olla väga leidlik, et näiteks neiud kurikatega kristallvaase puruks ei viskaks,” toob ta ühe näite.

Saalis saab kohe märkuse teha, kuid harjutust tehniliselt ja artistlikult paremini sooritada. Ilma lapsi nägemata tuleb treeneril ka harjutust oskuslikumalt kirjeldada, et ennetada võimalikke vigastusi. Tagasisidet antakse Kadri sõnul lapsevanemate poolt saadetud piltide ja videote põhjal.

VK Pärli online-treening FOTO: Erakogu

