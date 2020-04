Saaremaa maalasteaiad on suvi otsa avatud

Vallavalitsuse selgitusel hoitakse suvi läbi lahti kõik lasteaiad peale Kuressaares asuvate Pargi, Rohu, Ristiku ja Tuulte Roosi. Tööl käivate linlaste lapsed võetakse suvel Ida-Niidu lasteaia suverühmadesse. Avaldus suverühmas käimiseks tuleb lapsevanemal esitada 1. maist 10. juunini. Abivallavanem Helle Kahm lisas, et vajaduspõhiselt avatakse linnas ka rohkem lasteaedu.

Helle Kahm ütles, et lasteaednike 56-päevasest korralisest puhkusest osa kasutamine aprillis ei ole käsk, vaid soovitus. “Ettepaneku eesmärk on anda kogukonnale kindlustunne, et kriisi lõppemisel lasteaiad töötavad ja kogukond saab suvel oma tööd korraldada,” selgitas Kahm.