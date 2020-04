Maria Mägi-Rohtmets vastab: Mida teha, kui pean minema mandrile notarisse?

Notarid pakuvad ka kaugtõestuse teenust – tehingu tõestamine videosilla abil distantsilt, mistõttu tuleks notarilt küsida, kas planeeritavat tehingut on võimalik teha ka kaugtõestuse vormis. Juhul, kui see võimalik ei ole ning ei soovita ka tehingu tõestamist edasi lükata, on võimalus selle tehingu tegemiseks volitada teist isikut. Selline volitus peab olema notariaalselt tõestatud ning volitust ei pea tõestama sama notar, kelle juures planeeritakse tehingu tegemist. Kaugtõestuse teel on võimalik tõestada ka volikirju. Volikirja tõestamisel ei pea osalema isik, keda volitatakse enda nimel tehingut tegema. Volituse andmisel peab olema ettevaatlik, et liiga kergekäeliselt ei antaks üldvolitust. Kindlam on, kui üheks tehinguks antav volitus sisaldaks konkreetsete tehingu jaoks olulisi tingimusi. Ja ise tuleb ikka täpselt läbi lugeda nii volituse tekst, kui ka selle tehingu tingimused, mida sõlmida tahetakse, et pärast poleks ebameeldivaid üllatusi. Üldiselt on inimesed, eriti saarlased, hea ja usaldusväärsed, aga tuleb ette kurbi erandeid ja siis on jama majas.