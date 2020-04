Nakkushaiguste arst: sõrmustes sõrmi puhtaks ei saagi

Tellijale

"Viiruste, ka kõnesoleva koroonaviiruse leviku juures on palju selliseid nüansse, mida me kõik peensusteni ei tea," rääkis Lääne-Tallinna Keskhaigla doktor Kerstin Kase Kadi raadio Keskpäevas saatejuht Tõnis Kipperile. "Kus kõnnitakse, kuidas kõnnitakse, kätehügieeni, isikukaitsevahendite kasutamist, millised tohivad olla meediku küüned, ehted või kas üldse. Kõik algusest lõpuni. See teadmine on oluline igaühele meist."