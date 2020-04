Poodides enam rahvamasse ei kohta

Saarte Hääl jagas möödunud nädalal pilte ja lugusid sellest, kuidas suurte toidupoodide parklad olid autosid täis ning korraga oli poes nii palju inimesi, et kahe meetri vahemaa hoidmine oli välistatud. Sellest nädalast karmistati ka toidupoodides liikumise reegleid ning tuleb jälgida seda, et korraga ei oleks poes liiga palju inimesi, et oleks võimalik hoida vajalikku vahemaad.



Kuressaare politseijaoskonna patrullijuht Matis Sikk ütles, et politseinikud on käinud poode ja asutusi kontrollimas ning suurem osa on olnud eeskujulikud. "Enamjaolt saame ettevõtteid kiita, sest enamik neist on ette võtnud meetmeid liikumispiirangute rakendamiseks," ütles Sikk.