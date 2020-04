Kriisi ajal võivad lähisuhtevägivalla juhtumid sageneda

Karantiiniaeg ning liikumispiirang on mujal maailmas mõjutanud ka lähisuhtevägivalla esinemist ning koduseinte vahel koos olles on teatatud sagenenud perevägivalla juhtumitest. Saaremaal on seni olukord rahulik, aga pole välistatud, et kasvutrend jõuab ka siia.