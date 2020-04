Kalle Laanet ⟩ Koroona õppetunnid

Sellest tulenevalt rõhutan veel kord, kui olulised on rakendatud meetmed ning kui tähtis sotsiaalset distantsi hoida. Kui tahame viirust kiiresti kontrolli alla saada, tuleb igaühel meist pidada end potentsiaalseks nakkusallikaks ja tegema kõik endast oleneva, et haigus ei leviks. Püsime kodus, hoiame distantsi, peseme käsi. Haiglas püüame viiruse levikut takistada väga põhjalikult, ruume tsoneerides ja desinfitseerides. Kodus on ettevaatusabinõud haiglaga võrreldes kindlasti lihtsamad.

Praegune aeg on vaimselt raske kõigile, kuid infoühiskonnas saame üksteist igakülgselt toetada. Selle asemel, et oma vanematele ja vanavanematele külla minna, helistagem neile. Ja tundkem ka päriselt muret, kuidas neil läheb.

Kuu pärast eriolukorra väljakuulutamist ei saa me olla 100% kindlad selles, mis juhtub edasi. Kas ja millal hakkavad kehtestatud piirangud statistilistele andmetele mõju avaldama, me täna täie kindlusega ei tea. Oleme aga teinud pidevalt ettevalmistusi selleks, et olla valmis erinevateks stsenaariumiteks. Ka halvimaks.

Kuressaare haiglasse ootame täna õdesid ja hooldustöötajaid mandrilt, et anda hingetõmbeaega meie oma personalile, kes on oma tööd teinud kogu hingest. Ootame neid ka selleks, et asendada juba haigestunud töötajaid, et neil oleks võimalik ennast terveks ravida ja siis tööle naasta. Lisaks on Kuressaare haigla juurde püstitatud kaitseväe välihaigla, kus on samuti juba esimesed patsiendid ravil ning kus on saab võimalikult paljudele arstiabi anda.

Kuressaare haigla juurde on loodud päästeameti ja haigla ühine toetusstaap, et arstid ja haigla personal saaks võimalikult palju keskenduda oma igapäevatööle. Staabi ülesanne on seejuures igakülgne toetamine ja nõustamine, erinevate situatsioonipiltide koostamine ja tugi saarele saabuvate töökäte ja abivahendite logistika korraldamisel.

Koostöö kui võti

Kohaliku omavalitsuse, haigla, hooldekodude, riigiasutuste ja iga inimese koostöö on võti, kuidas praegusest olukorrast välja tulla tugevamana kui varem. Oleme tänulikud ka kõigile müüjatele, apteekritele ja kaubavedajatele, kes end iga päev eesliinil ohtu panevad, kuid tänu kellele ei pea me muretsema, kuidas meie igapäevaelu toimepidevus jätkub. Kõigi meie koostöö väärib täna ainult kiidusõnu.

Ärgem otsigem täna süüdlasi, otsigem lahendusi. Ükski koroonaviirusesse nakatunud tavakodanik, arst, poemüüja, politseinik või päästja ei ole viirust ise teadlikult otsima läinud. Pärast viiruse läbipõdemist on kõik valmis taas oma panuse ühiskonda panustama, kindlasti teevad nad seda ka täna, karantiini ajal kaugtööd tehes. Need inimesed ei ole muutunud haigust põdedes kellekski teiseks. Nad on endiselt meie lähedased, kolleegid, meie eesliin.