Haiglajuht soovitab nakkuseta eakad hoolekandeasutustest koju viia

Täna keskpäeval sotsiaalmeedia otselülituse ajal küsimustele vastanud Laane nentis, et hooldekodud on terav teema üle maailma. „Nii meie kui ka Südamekodu kordustestimised toovad positiivseid teste paraku juurde. Muhu, Pärsama ja Kihelkonna on seni olnud negatiivsed,“ lausus ta ja lisas, et mujal maailmas on antud soovitus inimesed hooldekodust koju võtta.

„Antud olukorras oleks see mõistlik. Hoodekodudel tuleb silma väga valvsalt peal hoida. Meie soovitus on neid korduvalt testida ja vaadata, kuidas situatsioon areneb,“ märkis Laane. „Kui vähegi võimalik ja pere on terve, siis meie soovitus on negatiivse testiga hooldekodu elanikud koju viia. See on kõige ohutum,“ sõnas ta.