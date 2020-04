Karl Pajussaar: Seisame Saaremaa eest!

See on selge, et terve Eesti turismisektor on juba saanud ja saab veel edasi korraliku löögi. Kriis on võtnud juba esimesed ohvrid restoranide näol, mida enam kunagi külastada ei saa.

Kui aga on kedagi, kes saab teistega võrreldes rohkem kahju, siis on see kindlasti Saaremaa. Nagu toodi välja ka Saaremaa turismisektori avalikus pöördumises, siis rääkimata praegusest rahvusvahelisest liikumispiirangust on Saaremaale tekkinud mainekahju samaväärse mõjuga kui kehtestatud eriolukord. Toon siinkohal välja põhjused, miks me peaksime Saaremaa eest seisma.

Miks Saaremaa oluline on

Seda just toidumaailma vaatepunktist.

Mäletan veel seda hetke, kui kunagi otsustasin kokateekonna ette võtta. Nagu igaüks, kes soovib midagi tõsiselt võtta, mõistsin: mul tuleb leida see koht, kus tehakse midagi kõige paremini. Kõige kõrgema tasemega koht, kõige-kõigem.

“Elamusi pakkuvad inimesed väärivad head teenistust. Väärivad seda, et nende töökohad säilivad. Alustagem päästemissiooni Saaremaal. Saaremaa vajab lähiajal hädasti külalisi.”

Natukene uurimistööd tehes sain selgeks: selleks, et Eestis kokanduses karjääri teha, tuleb kõigepealt minna Kuressaare ametikooli koka erialale.

Sest see hulk tippkokkasid, kes sellest koolist tulnud on, on ebaproportsionaalselt suur. See arv peakokkasid/vanemkokkasid Eestis, kes veavad kõrgetasemelisi restorane ning on Kuressaare ametikoolis õppinud või olnud selle kooliga seotud, üllataks kõiki.

Sellest tulenevalt on nii Saare maakonna kui ka Kuressaare enda restoranid minu arvates legendaarse hõnguga – kokkade tõttu, kes nendest restoranidest läbi on käinud, kes neid restorane praegugi juhivad, selle tõttu, kuidas üldse asju aetakse. See kõik on kuidagi kogu Eesti restoraniäri olemusse sisse põimitud. Seda just põhjusel, et kokad õpivad ju teistelt kokkadelt. Samamoodi restoranijuhid. Külalislahkusäri Eestis ongi suures osas üles ehitatud Saaremaa rolli peale, kes on selle äri peamine eestvedaja. Küll mitte rahalises, aga pigem sentimentaalses mõõtmes.

Peale selle leiab Saaremaalt lihtsalt suurepärast toorainet. Need harvad juhud, kui sinna satun, ei suuda ma ära imestada, millist toorainet seal kohalikul tasemel saada on. Suurepärane liha, tugev piimatööstus, kohalik värske köögivili. Rääkimata kalast ja kõigest värskest, mis meri pakub.

Kõikide nende asjade koosmõjul ei ole raske näha, miks üks restoran saarel tegutseda tahaks ja miks rahvas sealseid restorane külastama peaks.

Saaremaa vajab meie kõigi abi

Jällegi – on kindlasti teisigi, kes abi vajavad.

Aga minu süda valutab Saaremaa pärast kõige rohkem. On ju ilmselge, et ega saarele kogemata satu. Sinna tuleb minna. See on eraldi ettevõtmine.

Ma nüüd ei tea, mis sealsetest restoranidest/hotellidest üldse alles jääb ainuüksi liikumispiirangute mõjul. Küll aga seisab siis, kui liikumispiirangud kord läbi saavad, ees hiigelsuur ülesanne veenda inimesi uuesti Saaremaad külastama.