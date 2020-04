Hüvasti, Andrus Peegel

On neid, kellega kohe kuidagi tajud “ühist veregruppi”. Tema oli üks neist inimestest. Andruse väärikas hoiak paistis välja igalt sammult. Ta oli väga põhjalik ja pühendunud. Mul läks mõnel korral tema kui kunstniku abi tarvis. Kui ta mulle oma unikaalses tehnikas loodud pilte saatis, siis minu silmis olid need väga head, tema aga ei jäänud oma tööga kunagi päris rahule. Alles pärast mitmendat korda parandamist leidis lõpuks, et käib kah.

“Kõik on kõige paremas korras,” armastas Andrus alati öelda. Ka siis, kui lehekülg just kõige kenam välja ei tulnud. “Kus on dominantfoto? Pildid on pilla-palla,” andis ta vajadusel oma leebel moel kujundusjuhiseid. Ei kritiseerinud kunagi, vaid andis sõbraliku irooniaga mõista, et nii ei sobi “mette”.