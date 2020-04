Saaremaa turismitalud valmistuvad jäiseks suveks

Tellijale

Jurna turismitalu peremees Mati Tarvis tõlkis sõna “teistsugune” turismiettevõtjate keelde: see suvi jääb vahele. “Ja mitte 80 protsenti nagu mandril, vaid 100 protsenti, sest meie oleme täiesti uppunud laeval,” ütles ta Kadi raadio saates “Keskpäev”. 25 aastaga on Jurna klientuur kujunenud selliseks, et 90% külastajatest on välisturistid. “Nemad kindlasti ei tule. Üks grupp teise järel, kes juba läinud septembris majutuse broneerisid, võtavad neid maha. 1. juulini on meil klientide arv null,” nentis Tarvis.