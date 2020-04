Ettevõtjad paluvad luba käia tööasjus mandril

Mandril oleks tööasjus vaja käia Robert Pajussaare sõnul ka ta oma mööblifirmal Kalla Mööbel, aga ka näiteks elektroonikatööstuse Incap esindajatel, Saaremaa tarbijate ühistul või laevaehitajatel. “Tegelikult on see vajadus paljudel,” nentis Pajussaar. Seda enam, et kui toiduainete ja loomakasvatusega tegelevatel ettevõtetel on veidi lihtsam luba saada, siis teistele ei kiputa luba nii kergesti andma.