BBC koroonasaare lugu – õudne, helge ja optimistlik

Tugeva pealkirjasildi eesmärk on tõmmata vaataja tähelepanu. Dramaatilise sissejuhatuse eesmärk on hoida vaataja lõigu küljes maksimaalselt pikalt – tekitada temas huvi selle vastu, mis juhtuma hakkab – kas kõik surevad või kõik päästetakse. Eriti tugevalt jääb kõlama dr Edward Laane lause “Me vajame abi.”. See on dramaatilisuse kulminatsioon.

Nüüd, kui vaadatud on juba pool, st tähelepanu on püsinud üle minuti, saab hakata rääkima sellest, kuidas asjad päriselt on. Kohalikud inimesed – hoolimata alguskaadritest – süstivad optimismi ja lootusrikkust.

Tekstiliselt ei viidata kordagi välihaiglale, mida pildis ju näeb. Visuaalselt on tekst üksluine, sest näeme suurem osa ajast samu inimesi jutustades kaadrit täitmas. Võib arvata, et lugu pigem tekitab huvi Saaremaa vastu, kui et kahandab seda. Loost on näha, et mandriinimestel on saarlaste pärast suurem mure või hirm kui neil endil ehk see on suhteliselt positiivse tooniga lugu.

Auditooriumiuuringutest on teada, et olemusloo žanris lugude puhul on just lõpuakord kõige olulisem – see kinnistub ja jääb meelde. Drooniga ülesvõetud lõpukaadrid on lihtsalt võrratud ja parim reklaam Saaremaale.

Samas on näha, et veebis ei ole see sugugi kõige suuremat tähelepanu pälvinud tekst Saaremaa kohta. Veebianalüütika näitab, et märtsis on olnud Saaremaa kajastamise kõrgpunkt eelkõige eestikeelses meedias, välismeedia on tundnud saare vastu huvi mõõdukalt.

Imre Sooäär: videolugu üksnes õhutab hirmu

Imre Sooäär. FOTO: commons.wikimedia.org

“BBC videoloo halbu tagajärgi on juba praegu tunda,” kirjutab Pädaste mõisa omanik, ettevõtja ja helilooja Imre Sooäär.

Meil on konkreetsed kliendid Brüsselist, kes otsustasid pärast BBC loo vaatamist tänavu suvel Saaremaale mitte sõita ka siis, kui piirid taas avatakse. Asi ongi just selles, et sel videolool on alateadlik mõju. Alateadvus mõjutab meie lõplikke valikuid palju rohkem kui loogika. Igasuguse reklaami üks peamine mõju ongi meie siseveendumusele, mis on alateadlik, mille järgi me omakorda otsuseid teeme. Keegi võib küll valjuhäälselt sotsiaalmeedias kuulutada, et tuleme Saaremaa toetamiseks kohe saarele, kui maakond taas avatakse, ent kui läheb reaalsete otsuste tegemiseks, võib alateadvus inimest veenda valikut tegema pigem Otepää või Pärnu kasuks, mis pole “koroonapealinnad”. Jäädakse ootele, sest “kes teab, võib-olla seal kadakate vahel kuskil luurab ikka veel koroona”.

Jah, võib ju öelda, et igasugune reklaam on reklaam, ka halb. Ning et klipi lõpus oli siiski lootuskiir. See ei heasta kahju, mida klipp tegi ja veel pikka aega teeb. Kui sisestada Google´i otsingumootorisse ülemaailmselt märksõnad “corona” ja “island”, on seal praegu esikohal Saaremaa. See klipp ja see otsing jäävad internetti aastateks ja mõjutavad saarte imagot veel pikka aega. Hiroshimal võttis aega mitukümmend aastat, et turistid sinna tagasi läheksid, kuigi tehti kõvasti kampaaniat, et kõik on ammu puhastatud ja seal pole enam radiatsiooni. Inimeste alateadvusest kaob hirm väga aeglaselt. Mitte kuidagi ei saa nõustuda, et ennast maailma koroonasaareks kuulumine meile rohkem turiste toob.

Vaatame hooajale tagasi aasta lõpus ja saame kinnitust tegelikele numbritele. Olen nõus kihla vedama, et külastajate hulka näitavad numbrid saavad olema masendavad. Millele aitab omakord kaasa see videoklipp.

Milleks oli vaja spekulatiivseid andmeid esitada? Ühtegi uuringut ei ole tehtud, mis kinnitaks, et 50% saare elanikkonnast on juba nakatunud. Milleks siis ise selliseid spekulatsioone esitada? Miks on ise vaja oma saar ristida paigaks, kus on maailma suurim nakatunute arv? Kus on uuringud, mis seda tõestavad? Kuidas saab selline slogan Saaremaa külastatavusele kaasa aidata? See ainult õhutab hirmu, mis omakorda mõjutab inimeste alateadvust.

Tegu on ülimalt kahetsusväärse juhtumiga, mida oleks saanud ära hoida. Oli ju täielikult saare inimeste endi valida, mis videoklippe nad BBC-le kokkulõikamiseks saadavad. Uudistekanalit ei saa milleski süüdistada. Loomulikult tegid nemad neile saadetud materjalist mahlaka loo. Seda prohmakat oleks saanud ära hoida, saates BBC-le tasakaalustatud ja mitte spekulatiivset infot.

Ainus, mis nüüd aitab, on kutsuda BBC mõne kuu pärast tagasi, teha positiivne jätkulugu ja püüda tehtud kahju rahustavate lugudega teistes kanalites tasandada.