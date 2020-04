Solgi- ja veetorustike ehitamiseks küsib toetust 184 maaperet

Kääridi hinnangul on hajaasustuse programm ennast igati õigustanud ja vajadus sellise toetuse järele pole kaugeltki ammendunud. 2018. aastal, kui programm käivitus, pakkus rahandusministeerium välja, et kolme-nelja aasta pärast on kõigi soovijate vajadused kaetud, aga elu näitab, et vajadused on suuremad ja toetust küsitakse aina rohkem. Jätkuvat huvi hajaasustuse programmi vastu suurendas ka viirusekriis. Kehtiva eriolukorra ajal veedavad inimesed oluliselt rohkem aega maakodus, kus nad tavaliselt veetsid vaid mõned päevad kuus ja paar nädalat suvel. Nii mõnigi vaatab oma maakodule nüüd uue pilguga.