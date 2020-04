Terviseameti juht: me ei teadnud selle viiruse võimekusest

Merike Jürilo oli eile Kallaselt küsinud, et kas Terviseamet on põhjus, miks saatuslik võrkpallimäng Saaremaal korraldati ning sai vastuse, et asi polnud vaid selles. „Ta (Kallas) vastas väga kenasti, et tegemist on komplekse küsimusega ja põhjuseid on erinevaid,” vahendas Jürilo oma vestlust vallavanemaga. Ta rõhutas veelkord, et nii vallavanem kui Terviseamet on varem öelnud, kuidas otsuseid tehti tol ajal saada olnud parimate teadmiste põhjal. Jürilo sõnul ei olnud veel märtsi alguses mitte keegi Euroopas, WHO-s ega Euroopa nakkustõrjekeskuses tegelikult teadlikud selle viiruse virulentsusest, mis järgnes märtsi keskpaigast.