Taivanlaste maskiannetus tuli suure kingitusena

Riigikogu Eesti-Taiwani sõprusrühma esimees Kalle Laanet ütles Kadi raadios, et ca 50 000 maski läksid haiglasse ja ülejäänud toiduainetööstustele. Ta tõi näiteks, et haiglas peaks kuluma päevas – seejuures nii patsientidele kui ka töötajatele – tuhatkond maski. See number aitab ehk mõista, kui kiiresti maskikogused tegelikult kahanevad.

Vähemtähtsad pole maskid kindlasti ka toiduainetööstuste jaoks. Saaremaal läksid maskid Saaremaa Lihatööstusele, Saaremaa Piimatööstusele ja Saaremaa Delifoodile.

Delifoodi omanik Margus Puust tõdes, et teisipäeval saabunud kingitus oli nende jaoks väga suur ja oluline. Ta märkis, et alles hiljuti olid maskid Saaremaal sisuliselt otsas ja neil endal õnnestus hankida vahepeal maske, mille tüki eest tuli välja käia üle 4 euro.

“Kui tavaline maski hind on 1,25 eurot, siis nii toiduliidu abi, mis saabus eelmisel nädalal ja mille ise kohale tõin, kui ka see kingitus, mis nüüd saabus, on toiduainetööstustele ikkagi väga suur abi,” rääkis Puust.

Tema sõnul kulub neil päevas 50–90 maski, mõni päev isegi rohkem. “Õnneks on meil nüüd paari kuu tagavara olemas ja me ei pea muretsema, sest maskide kasutamine on ikkagi ääretult oluline,” leidis Margus Puust. “Kes selle üllatuse taga oli, on näinud igatahes suurt vaeva ja tundub, et need maskid on kvaliteetsed. Mina ja kogu meie ettevõte hindame seda väga.”

Kalle Laaneti sõnul oli tegemist Taiwani annetusega. “Kui see rahalisse vääringusse arvestada, võib maskide väärtus kõikuda 40 000–60 000 euro vahel ja see on väga suur raha,” ütles saarlasest riigikogu liige.

Kui tänaseks on maskiturg natuke avanenud, siis kriisi lahvatades tuli mängu panna kõik isiklikud, ametkondlikud ja rahvusvahelised suhted, et Eestisse maske välja võidelda. Kuna Taiwan oli üks positiivne näide, kes oli suutnud kriisi ohjamisega ise hakkama saada, ja Laanet on riigikogu Taiwani toetusrühmaga pikalt seotud olnud, asus ta tegutsema.

Abi said seekordse koormaga teisedki Balti riigid, aga sugugi mitte kõik Euroopa Liidu riigid. Eesti oli õnneks nende seas, keda toetati.

Saadetise võtsid teisipäeva hommikul Tallinnas Eesti Punase Risti keskbüroo kontori ees vastu Eesti Punase Risti president Harri Viik ja peasekretär Arvi Perv koos riigikogu Eesti-Taiwani sõprusrühma esimehe Kalle Laanetiga.