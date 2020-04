Kes otsustas Itaalia pallurid saarele lubada?

Delfi kirjutas, et vallavalitsus otsustas terviseameti soovitustele tuginedes, et ei ole alust keelata Põhja-Itaalias tegutseva Milano võrkpalliklubi Powervolley ja kohaliku võistkonna kohtumisi.

Kallas rääkis märtsi keskel Eesti Ekspressile, et valla juhtkond kahtles, kas mängu korraldada ja sestap küsiti terviseametilt 28. veebruaril nõu. Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna kriisireguleerimise nõunik Karena Leiger vastas 1. märtsil, et mängule piiranguid seada pole vaja.

"Ma ütlesin, et olgu," meenutab Madis Kallas, kes polnud sel ajal terviseameti vastust veel näinud. Järgmisel päeval teatas Kallas Priske kõnest seltskonnale, kuhu kuulusid mõned vallavalitsuse liikmed ja volikogu esimees Tiiu Aro . Nood olid selleks ajaks kirja sisuga tuttavad. "Mind veendi ümber,“ selgitas Kallas. "Tiiu Aro ütles, et peame lähtuma sellest, mida professionaalid ütlevad."

Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur ütles Ekspressile, et kui terviseamet oleks öelnud ka 4. märtsil, et jätke mäng ära, siis loomulikult oleks pandud pidur peale.

Delfi märkis, et oma roll on kahtlemata ka meedial kui neljandal võimul. Ajaleht Meie Maa võttis 3. märtsil juhtkirjas seisukoha, et koroonaviiruse tõttu mängude ärajätmine olnuks lollus.

Viirusepuhangu tekkides hakati toimetuses ilmselt häbenema ja juhtkiri võeti veebist maha. Õhtuleht jälgis edasisi samme ja raporteeris, et Meie Maa hakkas küüniliselt sõnu sööma. Üles pandi uus tekst pealkirjaga “Paanika asemel reaalsed sammud”. Seal seisab mustvalgelt: “Selle asemel, et paanikat üles kütta, nagu seda on juba päris mõnda aega tehtud, oleks pidanud kohe astuma reaalseid samme. Et leevendada inimeste hirme, et tagada neile turvatunnet ja teadmist, et oma riik hoolib oma inimeste tervisest.”