Eriolukorra ajal aegunud tervisetõendi eest karistada ei saa

Kuressaare perearstikeskuse juhataja Mari Sootsi sõnul pöörduvad murelikud autojuhid tervisekeskuse poole küsimustega, kas ja millal saab juhilubade tervisetõendit vahetada. “Kuna plaanilisi vastuvõtte me praeguse eriolukorra tõttu ei tee, siis ei saa me paraku ka tervisetõendeid välja anda,” tõdes Soots.

Maanteeameti kodulehel on kirjas, et politsei ei karista sõidukijuhti, kui tema tervisetõend on kaotanud kehtivuse erikorra ajal. Ameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa sõnul juhindub maanteeamet praegu kehtivast seadusandlusest.