Justiitsminister Raivo Aeg: Saaremaa piirangute leevendamine on põhjendatud

Justiitsministri sõnul on viiruse levik tabanud Saaremaad valusamalt kui teisi Eesti maakondi. Samas näitavad arvud, et viiruse levik Eestis ja Saaremaal on aeglustunud ning seetõttu on põhjust leevendada ka Saaremaale kehtestatud täiendavaid piiranguid.

„Põhjus, mis Saaremaa piirangud on seni töötanud peitub paljuski selles, et inimesed ise on käitunud vastutustundlikult ning seatud piirangutest kinni pidanud. Kui me jätkame liialt karmide piirangutega põhjendamatult kaua siis muutub ka inimeste endi suhtumine ning see võib viiruse levikut hoopis soodustada. Ma ei näe täna põhjust, miks saartel peaksid võrreldes Mandri-Eestiga kehtima eripiirangud toitlustuse, majutuse ja teeninduse osas,“ ütles Aeg.