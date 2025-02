Kaitseliiduga liitudes panustad kodukoha turvalisusse!

• CIMIC (tsiviil-militaarkoostöö): CIMIC on ühenduslüli ja tõlk tsiviilmaailma ning sõjaliste üksuste vahel. CIMIC-ud toimetavad kohalike ametiasutuste ja kogukondade juures, et aidata jagada vajalikku infot ning tagada elanike ohutus.

Sihtüksused on Kaitseliidu tugisambad

Kui räägitakse laiapindsest riigikaitsest, siis mõeldakse selle all seda, et riigikaitse ei tähenda ainult sõjalisi operatsioone. Sihtüksused aitavad kogukondades turvalisust luua. Need üksused on spetsialiseerunud kindlatele ülesannetele, tagades kaitse. Sihtüksustesse võivad kuuluda ka need, kes tunnevad, et nad ühe sammuga üle kraavi ei hüppa, kuid aidata siiski sooviks.