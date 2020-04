Kellest saab aasta ema?

Konkursi eesmärk on väärtustada ema rolli perekonnas ja seeläbi ka ühiskonnas. Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud, organisatsioonid, omavalitsused kui ka firmad kuni 30. aprillini. Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt kolm last, kes võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed. Kuna aasta ema tiitel on ühiskondlik tunnustus, vaatame esitatud kandidaatide puhul ka seda, mida see tubli naine ühiskonnale andnud on.