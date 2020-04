Riik toetab ettevõtjaid 35 miljoni euroga

Et toetada turismiettevõtjaid, kes tegutsevad karantiinis olevatel saartel, on 25 miljoni euro sees eraldi suunatud 1 miljon eurot Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ning Manija turismiettevõtjate abistamiseks . Saartele suunatud toetused ei ole otseselt piiratud nendele määratud toetussummaga. Juhul, kui piirkonnast tuleb taotlusi üle 1 miljoni euro, siis kandideerivad ülejäänud taotlused samadel alustel teiste taotlejatega mujalt piirkondadest.

Toetuse kogumaht on 10 miljonit eurot, millest 500 000 eurot on eraldatud saarte (Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ning Manija) ja 500 000 eurot Ida-Virumaa mikro- ja väikeettevõtjatele. Toetuse suurus on 3000 ja 5000 eurot ettevõtja kohta sõltuvalt ettevõtte käibe suurusest ning käibekaotusest.

„Kriis on toonud kaasa ulatusliku tellimuste äraütlemise ja nõudluse languse mitte ainult turismisektoris, vaid ka teiste valdkondade ettevõtjate, sh teenindussektori seas. Abinõu on mõeldud just selleks, et mikro- ja väikeettevõtjad saaksid juba kriisi ajal pakkuda näiteks uut teenust või oma tarneahel taastada, et tulu teenida ja oma likviidsust parandada. Samuti selleks, et pärast kriisi end kiiresti uuesti jalule saada ning kriisijärgset nõudlust rahuldada,“ lisas Siem.