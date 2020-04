Noor saarlane pälvis oma leiutise eest topelttunnustuse

Noormees pidi aga tõdema, et head ideed ei pruugi sündida üksnes tahtmise pealt.

„Olin juba peaaegu alla andmas, kui kaks nädalat enne konkursi tähtpäeva ärkasin ühel hommikul teadmisega, et koolibuss lahkub 15 min pärast,“ rääkis Gert.

Mõelnud sellele, et igal hommikul kulub tal söögitegemiseks palju aega ning vahel jääb koguni söömata, leidis Gert: vägev, kui söök ja jook oleks hommikuti automaatselt valmis.

„Füüsilisel kujul pole ma Fasty`t valmis ehitanud, nii et praegu seda kasutada ei saa,“ rääkis Gert. „Samas on see reaalselt teostatav projekt ja valminuna töötav seade.“