Piirangute lõdvendamine saarte muuseumidele leevendust ei too

Alates 2. maist saab kuni kümneliikmelistes gruppides läbi viia vabaõhu spordi- ja liikumisüritus ning külastada vabaõhumuuseume ja muuseumide õuealal olevaid eksponaate. Järgida tuleb jätkuvalt 2+2 reeglit, kusjuures korraldaja või teenuseosutaja peab tagama desinfitseerimisvahendite kasutamise.

Saaremaa muuseumi nõukogu esimees Jaanis Prii märkis, et Kuressaare lossihoovi pole inimestele pandeemia ajal suletudki, mistõttu nimetatud tegevuste lubamine muuseumi jaoks sisuliselt väga midagi ei muuda. Asutus tervikuna töötab kokkuhoiurežiimil ja seoses tööaja vähenemisega on vähendatud ka inimeste töötasusid.

Algavale suvehooajale vaatab muuseum vastu üsna skeptiliselt ja arvestab Prii sõnul juba varem välja öeldud omatulu 70-protsendilise langusega. Mõnevõrra peaks seda leevendama kultuuriministeeriumi kaudu lubatav rahaline abi, mille tarbeks läheb taotlus teele niipea, kui saab valmis toetuse jagamise kord.

Angla tuulikumäe peremees Alver Sagur nentis, et kõnealune piirangute leevendamine jääb Saaremaa jaoks nii kaua suhteliselt sisutuks, kuni muu rahvas takistuseta üle väina liikuda ei saa. Samuti on vaid õuealale lubamine tema ettevõtmise jaoks poolik lahendus, kuna Angla pakub käsitöökeskusena nö kompleksteenust.

„Nii kaua, kui maja on suletud, see meile paraku midagi juurde ei anna. Kui inimesed tulevad, eks me värava teeme loomulikult lahti. Aga maja peaks olema ka ikka avatud. Saame lauad välja panna, inimesi õue peal hajutada ja neid ikkagi teenindada,“ lausus Sagur.

Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär ütles, et neljast talukompleksist koosneval muuseumil on õueala küll, aga kui majadesse ei pääse, siis on asi suht mõttetu. „Võiks ikka lasta ruumidesse ka. Saame ju piirata, et suur seltskond korraga ei lähe. Aga siis oleks ikka midagi rohkem vaadata,“ arvas ta.

Muuseumi keskuseks oleva Tooma talu värav on küll kinni, kuid mitte lukus. „Aga ei ole siin mitte kedagi jalutamas näha,“ muigas Mereäär, kes ise valmistab praegu ette mäluasutuse uut töökorraldust, mis peaks jõustuma pärast eriolukorra lõppu, alates 18. maist. „Võibolla see päev nihkub ka varasemaks, aga selge on, et külastatavus jääb esialgu väikeseks,“ lausus ta.