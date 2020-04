Raamatukogude uksepaotamine tekitas lugejate tormijooksu

“Huvi on nii meeletult suur, et annab järele jõuda,” ütles Saare maakonna keskraamatukogu teenindusosakonna juhataja Ivi Veskimäe. Kui tavaoludes vormistatakse keskraamatukogus umbes kolmsada laenutust päevas, siis praegu jõutakse teenindada kordi vähem inimesi.

Näiteks eile kella kolmeks oli jõutud käidelda 66 tellimust. See tähendab, et raamatud olid välja otsitud, arvele pandud, tellimuse esitanud inimesega ühendust võetud ja kättesaamine kokku lepitud.

Probleem on selles, et laenutajaid ei saa lasta hetkel veel suletud maja ukse juurde koguneda, vaid nende liikumine tuleb hajutada eri aegadele. Soovijaid on aga esimese kahe päevaga nii palju, et raamatute kättesaamist broneeritakse juba reedesse-laupäeva.