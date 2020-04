Bussiliinid mandrile taastuvad üksteise järel

Saaremaa vallavalitsuse transpordinõunik Kaarel Tang tõdes, et kuna liikumispiirangute leevenemise teated on veel nii värsked, siis infot, mis kuupäevast täpselt bussiliinid taastuvad, veel ei ole. Bussifirmad tõenäoliselt jälgivad ise nõudlust ja seejärel hakkavad vaikselt liine taastama, arvas Tang.

Lennuliinide taastamine on aga maanteeameti pädevuses. “Kui me valla poolt hakkame nägema nõudlust sellele, siis teeme kindlasti maanteeametile vastava taotluse ühenduse järk-järguliseks avamiseks,” kinnitas Kaarel Tang.

Tallinna ja Kuressaare vahet lendava Transaviabaltika esindaja Rene Must ütles, et seoses eriolukorraga js tuginedes maanteeametilt saadud informatsioonile, on neile teadaolevalt Transaviabaltika lennud Kuressaarde ja Kärdlasse peatatud kuni eriolukorra lõpuni. Ehk teisisõnu, pärast seda peaks lennuliiklus taas käivituma. “Piletimüük taasavatakse kuupäeval, mil selgub lendude jätkumise kuupäev,” sõnas Must, kinnitades, et lendude ja piletimüügi taasalustamisest teatavad nad kindlasti eraldi.