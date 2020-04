Saaremaa peredeni jõudis 30 arvutit

“Igale koolilapsele arvuti” algataja Kätlin Rohilaid-Aljaste sõnul on initsiatiiv levinud kiiresti üle Eesti. “Meil on kohalike koolidega välja kujunenud meeldiv ja operatiivne koostöö ning antud juhul on väga hea meel, et Saaremaale jõuavad arvutid just Saaremaalt pärit ettevõtja toel,” ütles Rohilaid-Aljaste

Richard Tomingas liitus 2019. aasta alguses asutatud MTÜ Vöimalus initsiatiiviga. Vöimaluse tegevjuhi Merit Trei sõnul on asutajad esimesest päevast alates pidanud oluliseks, et MTÜ Vöimalus kaudu Saaremaa elu toetuseks loodud fond oleks avatud ja suudaks kaasata uusi toetajaid. “Meil on väga hea meel, et Richard Tomingase ja kodanikualgatuse “Igale koolilapsele arvuti” koostöös jõuab oodatud toetus Saaremaa peredeni."

Vöimalus jõuab lähipäevil ka tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute registrisse, mis loob eeldused ka suuremate annetuste vastuvõtmiseks otse ettevõtetelt. Merit Trei sõnul kavatseb Vöimalus uue taotlusvooru välja kuulutada maikuu esimesel nädalal. “See, mis praegu toimub, meie tegevust ei mõjuta, pigem vastupidi,” ütles Trei.

"See konkreetne algatus on hea näide, mis juhtub, kui pead ja seljad kokku panna ning lihtsalt tegutsema asuda. Kehtib nii arvutite kui ka mistahes muu teema kohta," kirjeldas Lastekaitse Liidu esindaja Kristi Märk, kes kutsub üles märkama nii inimesi kui olukordi meie ümber. “Ühtlasi ei tasu unustada, et sama oluline, kui see, mida üheskoos teha suudame, on igaühe isiklik panus,” lisas ta lõpetuseks.

“Igale koolilapsele arvuti” kodanikualgatus sündis 15. märtsil, et tagada distantsõppes osalevatele lastele koolitööks vajalik arvuti. Eesmärgiks on abistada peresid, kus pole õpilastele kasutamiseks mitte ühtegi arvutit või on neid kolme koolilapse peale vähem kui üks ning perel endal on raskusi, et neid seadmeid soetada. Alates 15. aprillist toimub ettevõtete ning kohalike omavalitsuste vahelise info keskne koordineerimine MTÜ Lastekaitse Liit kaudu.