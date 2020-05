Liikumispiirangute ajal väljastati päevas mitukümmend eriluba

Lääne prefektuuri eriolukorra staabi juht Nils Sempelson selgitas, et eriloaga saavad saarelt lahkuda või sinna siseneda inimesed, kelle puhul politsei teeb konkreetset olukorda hinnates kaalutletud otsuse.

Saare- ja Muhumaale on Lääne prefektuuri staap andnud üldjuhul mitukümmend eriluba päevas, sama palju on ka keeldutud eriluba andmast. Lisaks sellele küsitakse iga päev umbes paarkümmend korda nõu, kas on võimalik minna või mitte.