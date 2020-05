TS Laevad ja maanteeamet leppisid kokku uue parvlaeva ostus

Kuna olemasoleva laevastikuga ei ole võimalik aga kõrghooajal sellisel hulgal lisareise teha, siis on vaja soetada üks uus parvlaev ja tuua see liinile. Vastavalt kokkuleppele tellib maanteeamet aastatel 2020-2022 lisareisid sarnaselt eelnevate aastate suveperioodidega – lisareisid teeb Regula või muu sobiv vaba parvlaev tingimusel, et suudetakse kõrghooajaks ajutiselt tagada ka varulaev.